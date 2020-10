Proposta Sibari a sito Patrimonio dell’Unesco approda in Senato

Avviata la discussione sul riconoscimento in Commissione Cultura al Senato per inserire Sibari tra i siti riconosciuti dall’Unesco

CASSANO ALLO IONIO (CS) – La proposta finalizzata al riconoscimento di Sibari quale sito Patrimonio sotto tutela dell’Unesco muove i primi passi. E’ stata avviata nella Commissione Cultura del Senato, su iniziativa del presidente Riccardo Nencini, la discussione per inserire Sibari tra i siti riconosciuti dall’Unesco quale patrimonio dell’umanità. La relazione è stata affidata alla senatrice Daniela Sbrollini. Nel dibattito sia le senatrici Granato e Corrado che il senatore Cangini hanno manifestato il loro favore alla proposta.

“Quanto prima – è scritto in una nota dell’ufficio stampa del Comune di Cassano allo Jonio – la Commissione Cultura del Senato della Repubblica terrà una visita a Sibari. L’approdo della proposta finalizzata al riconoscimento di Sibari quale sito Patrimonio sotto tutela dell’Unesco nella commissione Cultura del Senato ha preso avvio da un contatto tra il presidente Nencini e il sindaco della città di Cassano, Gianni Papasso, che a sua volta aveva coinvolto la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli”.

“Per Riccardo Nencini – è scritto nella nota – Sibari, con la sua storia, è già una città patrimonio della civiltà Universale. Bisogna riconoscerle formalmente questo titolo. Per valorizzarla e per proteggerla al meglio. Per questo l’appello del sindaco non è caduto nel vuoto“. Il sindaco di Cassano, nel prendere atto dell’iniziativa del senatore. Riccardo Nencini, che, “ancora una volta, – afferma Papasso – si interessa di Sibari e del suo meraviglioso patrimonio archeologico”, si dice lieto e onorato di accogliere la commissione cultura “che, sin da ora, ringrazio per l’attenzione rivolta a Sibari”.