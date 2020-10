San Giovanni in Fiore, Succurro a lavoro per i servizi per le scuole: trasporto disabili e mensa

Il neo sindaco Rosaria Succurro, a lavoro per l’avvio dei servizi essenziali per le scuole e per i diversamente abili. Scuolabus dal prossimo lunedì pienamente operativi

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Questa mattina Rosaria Succurro, primo cittadino di San Giovanni in Fiore ha incontrato gli operatori del trasporto scolastico e dei diversamente abili, per pianificare l’avvio di questo importante servizio. Gli scuolabus, infatti, dal prossimo lunedì saranno pienamente operativi e seguiranno scrupolosamente i dettami di sicurezza predisposti dal Ministero della Salute. Il sindaco ha poi incontrato gli operatori delle mense scolastiche al fine di predisporre l’avvio del servizio per l’anno scolastico ormai in corso, nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie in materia anti covid 19. “Come primo atto da sindaco, ho voluto dare priorità ai più piccoli, ai disabili e alle loro famiglie – ha dichiarato il primo cittadino – proprio a conferma dell’impegno che ho assunto con la città durante la recente campagna elettorale, in particolare quando parlavo di una città a misura di bambino e che pensasse ai bisogni della gente”.