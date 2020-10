Un gruppo social per chiedere la copertura telefonica sulla strada delle Terme

Su Facebook è nato un gruppo “Chiediamo la copertura telefonica sulla strada delle Terme” per portare avanti la problematica inerente lo stato di pericolosità del tratto di strada che va da Fagnano Castello a Guardia Piemontese

COSENZA – La Strada Statale 283 delle Terme è diventata una sorta di ‘seconda Statale 106’ che registra ormai numerosi incidenti gravi, anche mortali. Per questo motivo è nato su Facebook un gruppo che intende mettere in evidenza la mancanza di linea di telefonia mobile e mancanza di colonnine per Soccorso Stradale. Un appello che già nei giorni scorsi era stato lanciato dal deputato calabrese del Movimento 5 Stelle Alessandro Melicchio vista l’impossibilità in situazioni di emergenza o necessità, di allertare i soccorsi.

Ultimo incidente è stato quello che ha portato alla morte di un giovane centauro in vacanza in Calabria, Manuel Cesta, rimasto sull’asfalto per piu’ di un’ora, cosciente, prima che arrivassero i soccorsi, e deceduto non appena arrivato in ospedale. E allora ci si chiede: “e se i soccorsi fossero arrivati prima?”. A questa domanda qualcuno dovrà dare una risposta.

Il Gruppo costituito da circa 3600 persone e supportato anche da 2000 firme raccolte in tutta Italia da una petizione sul sito change.org che conta 1000 visualizzazioni e 200 firme e dalle delibere dei Consigli Comunali di Fagnano Castello, Acquappesa e San Marco Argentano e del Comune di Guardia Piemontese che ne discutera’ nel prossimo consiglio. Inoltre registra le adesioni dei consiglieri regionali Giuseppe Aieta e Luca Morrone, dello stesso deputato Alessandro Melicchio. Un’iniziativa che – spiega Giorgio Terranova, portavoce del gruppo nato su Facebook – servirà a salvare tante vite umane in caso di eventuali incidenti che speriamo non ci siano più, e a chiedere soccorso in casi di necessità come auto in panne”.