Recovery fund, delegazione di sindaci del cosentino a Roma

“Oggi siamo a Roma insieme a una delegazione di sindaci provenienti dalla provincia di Cosenza per continuare a sostenere le necessità della nostra regione in relazione al Recovery fund”

ROMA – Sono due gli incontri che i sindaci del cosentino hanno in programma: con la Presidente della Commissione Sanità del Senato, Annamaria Parente e con la Sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa”. “Continuiamo a lavorare – affermano i sindaci di Diamante, Ernesto Magorno, e di Cariati, Filomena Greco – con la consapevolezza che il Recovery fund è una grande opportunità per sopperire alle storiche mancanze verso la Calabria, che deve essere proiettata al futuro e deve avere una dimensione europea”.

“Una dimensione che può essere realizzata colmando il divario infrastrutturale, creando delle infrastrutture digitali e garantendo una sanità di qualità in modo da fermare l’annosa piaga dell’emigrazione sanitaria”. “Continueremo a insistere nelle prossime settimane – concludono i sindaci di Diamante e Cariati – con l’obiettivo di incontrare il Premier, Giuseppe Conte, per ottenere risposte immediate perché i nostri cittadini non sono cittadini di serie B”. La rappresentanza è composta tra gli altri, dai sindaci di Caloveto, Marzi, Praia a Mare e San Marco Argentano che si appellano al governo per una maggiore attenzione per la Calabria. Il sindaco di Frascineto Angelo Catapano e il suo vice, Angelo Prioli: “Il governo e il parlamento in questo delicato momento che stiamo vivendo, aggravato dalla pandemia da Covid-19, devono ricucire il gap tra il nord e il sud, per consentire di usufruire delle stesse opportunità già esistenti nel resto del Paese. Un programma di interventi che parti dalla messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, di lotta alle ecomafie, bonifica del paesaggio e valorizzazione strategica dell’entroterra che rappresenta tre quarti della Regione Calabria, risorse a favore degli antichi borghi, al fine di consentirne realmente la vita ed il ripopolamento”.

Il viceministro Zampa ha poi incontrato la delegazione dei sindaci che hanno avanzato specifiche richieste: riaprire e/o potenziare gli ospedali chiusi nel 2010; garantire una sanità di qualità su tutto il territorio regionale dotando gli ambulatori dei presidi territoriali di attrezzature e personale; chiudere il capitolo commissariamento ed istituire una squadra governativa che includa i sindaci, gli unici e soli a conoscere i reali bisogni e le criticità dei propri territori. Il sottosegretario della Salute Sandra Zampa, è seguito a quello avuto precedentemente con la presidente della Commissione Sanità del Senato Anna Maria Parente.

Il Viceministro Zampa, che si è detta disponibile, nell’immediato, a raccogliere in una relazione ad hoc da presentare al Ministro Roberto Speranza, le criticità e le esigenze esposte dagli amministratori calabresi, ha richiesto una mappatura dei bisogni, delle problematiche e delle richieste dei territori. Montagne e montagne di delibere di consiglio comunali puntualmente trasmesse al Governo nazionale, ma rimaste carta straccia e senza che a queste fosse seguita mai una e anche solo una risposta. “Sulle emergenze e sui diritti negati questo territorio non ha mai ricevuto alcun riscontro. Da qui – ha detto il sindaco di Cariati, Filomena Greco alla presidente Parente e al viceministro Zampa – l’idea di cambiare metodo attraverso un’iniziativa, nuova nella forma: il sit-in muto dei sindaci. Parente e Zampa, insieme al Presidente Giuseppe Conte che per il concomitante Consiglio dei Ministri oggi non ha potuto ricevere i Sindaci, hanno manifestato la disponibilità a voler incontrare nuovamente i rappresentanti dei territori calabresi”.

Parente: “ho accolto il grido di dolore dei sindaci”

“Ho ricevuto una delegazione dei sindaci della provincia di Cosenza che mi hanno rappresentato una situazione di disservizio sulla sanità calabrese che è veramente devastante e sappiamo che la salute è al primo posto, per lo sviluppo e l’occupazione del territorio”. Così la presidente della Commissione permanente di igiene e sanità del Senato, Annamaria Parente.

“Accolgo il loro grido di dolore – aggiunge – e mi impegnerò per chiedere al Governo che il commissariamento della sanità in Calabria raggiunga gli obiettivi, che sono quelli di una razionalizzazione di tutta la rete ospedaliera, di fare investimenti sul settore e di sbloccare le assunzioni. Ci sono strutture che hanno tante apparecchiature ma non è disponibile personale che può impiegarsi per dare servizi ai cittadini. Abbiamo una grande occasione oggi perché possiamo usare le risorse del Recovery Fund che potranno essere destinate ai territori con sofferenza perché possa essere organizzata la rete ospedaliera e la medicina territoriale e domiciliare. Mi impegnerò tantissimo su queste istanze rappresentate dai sindaci.”