Un positivo a Mendicino, Palermo: «il ragazzo sta bene ed è asintomatico»

Il sindaco di Mendicino Antonio Palermo rassicura sul caso di contagio nel suo Comune: “il ragazzo è in quarantena”

MENDICINO (CS) – “Stamattina, non avendo ricevuto ancora comunicazioni ufficiali, mi sono recato personalmente all’Asp di Cosenza per avere notizie sul caso Covid-19 a Mendicino”. Il caso positivo è emerso ieri dal bollettino dell’Asp e riguarda un ospite del CAS. “Finalmente ho appreso l’esistenza del caso positivo e ora è appena arrivata anche al Comune la comunicazione apparsa da ieri sera sui social e sui media. Il ragazzo sta bene, è asintomatico ed è isolato in quarantena. L’Asp sta provvedendo a eseguire i tamponi su tutti gli altri ragazzi, già in quarantena, e gli operatori dello Sprar”. “Seguiremo con grande attenzione – conclude Palermo – l’evolversi della situazione, invitandovi come sempre al rispetto delle norme di prevenzione e alla massima serenità”.