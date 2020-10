Consuleco, domani a Bisignano una marcia per chiedere la chiusura dell’impianto

E’ in programma per domani a Bisignano una marcia di mezzi agricoli e di autoveicoli, come rimostranza pacifica per la definitiva chiusura dell’impianto di depurazione industriale Consuleco

BISIGNANO (CS) – L’impianto Consuleco di Bisignano è finito nei mesi scorsi al centro della cronaca dopo l’inchiesta “Arsenico” per il grave inquinamento ambientale ai danni del fiume Mucone. La manifestazione, in programma dalle ore 15 alle 18, avrà inizio da c.da Torre Grande e si concluderà presso Piazza Collina Castello (passando per Corso Italia, Via Moccone, Tangenziale, Viale P. Piemonte, Viale Roma e Via Simone da Bisignano). L’obiettivo dell’iniziativa è chiedere la definitiva chiusura del depuratore privato e rivendicare il diritto alla salute dei cittadini. “Questo impianto non lo vogliamo” ed è sulla base di questa richiesta che continua la lotta dei cittadini e degli agricoltori di Bisignano e della Media Valle del Crati che si uniscono anche a sostegno della magistratura per le azioni giudiziarie intraprese.

Numerose le sigle che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’associazione Ambientalista Valle del Crati Bisignano, c.da Succiommo – Centro Parrocchiale San Tommaso Apostolo Bisignano.

In particolare Coldiretti – Cia- Legambiente -Lipu Calabria – WWF Calabria – WWF Calabria Citra – Forum Ambientalista – Fridays For Future Cosenza – Italia Nostra Calabria – ISDE Italia Medici per L’Ambiente sez. Castrovillari – Amici della Terra Calabria – Associazione Crocevia – CAT Calabria – CDC Bisignano – Associazione Ambientalista “il riccio” Castrovillari – Assocciazione “Solidarietà e Partecipazione” Castrovillari). Si precisa che la manifestazione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del Covid 19 (distanziamento sociale e uso di mascherine).