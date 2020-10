Rosaria Succurro alla guida di San Giovanni in Fiore: “ora ci rimbocchiamo le maniche”

All’indomani della sua elezione, Rosaria Succurro, ex assessore del Comune di Cosenza è da oggi alla guida del Comune di San Giovanni in Fiore e guarda già al futuro: “dalla sanità al turismo, volano dello sviluppo della Capitale della Sila”

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Dopo una notte di festeggiamenti, Rosaria Succurro si mette al lavoro. Il neo eletto sindaco di San Giovanni in Fiore, ai microfoni di Rlb all’indomani della sua elezione, guarda avanti: «abbiamo tanto da lavorare, è stato un bel successo, una campagna difficile che ha portato ad un risultato molto bello. Sono il primo sindaco donna di San Giovanni in Fiore ed è un risultato raggiunto grazie alla partecipazione di tante persone. Ora ci rimbocchiamo le maniche».

Rosaria Succurro, nata e cresciuta a San Giovanni in Fiore, ritorna nella sua città dopo l’esperienza da assessore al Comune di Cosenza: «lavorerò per i sangiovannesi, per i miei concittadini, per tutti, con l’entusiasmo e la determinazione per rilanciare la capitale della Sila. Partiamo da una riorganizzazione dell’apparato amministrativo per essere da supporto a tutto il resto. Al centro ci sono i bisogni dei cittadini partendo dalla sanità e dal welfare, poi viabilità ma anche grandi opere, grandi progetti e soprattutto il turismo come volano di sviluppo economico». Ribattezzata dalla presidente della Regione Jole Santelli come “Regina della Sila”, Rosaria Succurro si è detta entusiasta della grande attenzione che c’è per la Sila: «Io sono una cittadina come gli altri e mi metto al servizio di tutti per rilanciare questo bellissimo borgo”.

L’atto intimidatorio

“Quando dico che è stata una campagna difficile – sottolinea il sindaco di San Giovanni in Fiore – lo dico perchè tra le varie cose, c’è stato questo gesto che io spero davvero sia quello di un balordo. Certo mi ha turbata in un primo momento ma poi ho pensato che c’era una battaglia da dover vincere per i sangiovannesi e l’ho messo da parte. Le forze dell’ordine spero arrivino alla conclusione della vicenda”.