Castrovillari, Lo Polito (53,20%) ribalta il risultato del primo turno. Riconfermato sindaco

CASTROVILLARI (CS) – Mimmo Lo Polito è per la terza volta sindaco di Catrovillari. Lo Polito ha ottenuto 5.807 voti, pari al 53,20%, mentre il suo antagonista, Giancarlo Lamensa, candidato del centrodestra ne ha avuti 5.108 pari al 46.80%. “Sono sindaco per la terza volta, Castrovillari mi vuole bene. Penso che la nostra – ha dichiarato Lo Polito – sia una città intelligente che ha capito la nostra proposta ed ha capito le polemiche che venivano dal centrodestra. Insieme a me c’è una grande squadra, insieme a me ci sono persone credibili, insieme con me c è la governabilità, dall’altra parte c è un’accozzaglia e la gente, i castrovillaresi hanno voluto la governabilità e non l’accozzaglia. Adesso il mio avversario può studiare da consigliere comunale e può studiare come si amministra e tra cinque anni potrà ricandidarsi”. Nella città del Pollino Giancarlo Lamensa aveva ottenuto al primo turno 5.509 voti pari al 43,84% mentre il sindaco uscente Domenico Lo Polito con 4.630 voti aveva ottenuto il 36,85%.

