Nasconde in casa un fucile rubato e 370 cartucce: arrestato 58enne di Amantea

AMANTEA (CS) – I Carabinieri della Stazione di Amantea hanno arrestato un 58enne del luogo. Il reato contestato è quello di “detenzione illegale di arma comune da sparo”. Le attività di perquisizione condotte dai militari all’interno dell’abitazione dell’uomo, hanno permesso di trovare, nascosti all’interno di un locale seminterrato, 1 fucile da caccia cal. 12; 270 cartucce, per fucile, cal. 12 e 100, per pistola, cal. 9×21 e 7,65. Dai successivi accertamenti è emerso che il fucile era oggetto di un furto portato a segno, nel 2017, in un’abitazione del catanzarese.

Per la detenzione delle cartucce il 58enne è stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione abusiva di munizioni. L’arrestato, terminate le formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Paola, è stato tradotto presso il proprio domicilio in attesa della convalida dell’arresto. L’arresto è stato convalidato nel primo pomeriggio di oggi.