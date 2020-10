Parco Nazionale della Sila e Destinazione Sila insieme per promuovere il territorio

Firmato protocollo d’intesa per la valorizzazione del patrimonio naturalistico e il miglioramento della gestione ambientale

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Il Parco Nazionale della Sila firma un protocollo d’intesa, a seguito della deliberazione del consiglio direttivo dell’Ente Parco, approvata dal Ministero dell’ambiente, con Destinazione Sila, rete di imprese nata per aggregare e promuovere l’offerta turistica del territorio silano. Un passo importante che rafforza la cooperazione tra l’Ente Parco e i privati per la valorizzazione del patrimonio naturalistico, iniziativa che si inserisce nell’ambito delle politiche di tutela della biodiversità e la diffusione della cultura della sostenibilità all’interno del comparto turistico del territorio del Parco Nazionale della Sila.

«Un passo importante che non solo apre ulteriori forme di dialogo necessarie con il territorio – commenta Francesco Curcio, Presidente del Parco Nazionale della Sila – ma fortifica la collaborazione tra i principali protagonisti della destinazione turistica». Un’intesa che ha come obiettivo cardine il miglioramento della gestione ambientale: «ci troviamo in un’area protetta, il Parco della Sila rientra tra le riserve della biosfera Mab dell’Unesco ed è detentore della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) – afferma Domenico Cerminara, direttore del Parco – è quindi per noi fondamentale adottare soluzioni green e azioni che puntano alla sostenibilità e all’innovazione in ambito ambientale».

Nell’ambito di tale il protocollo d’intesa Destinazione Sila svolgerà le attività necessarie per l’attuazione e il monitoraggio del piano di azioni previsto dalla CETS, avvicinando sempre di più le politiche del Parco a tutte le attività economiche presenti sul territorio. “Siamo convinti – sostiene Daniele Donnici, presidente delle rete Destinazione Sila – che lo sviluppo turistico della Sila passi soprattutto dal rafforzamento della sostenibilità ambientale che deve diventare sempre di più il carattere distintivo della destinazione”. Destinazione Sila inoltre assicurerà assistenza logistica e organizzativa alle attività promosse dal Parco sul territorio, occupandosi al tempo stesso del miglioramento della qualità dell’accoglienza e dei servizi turistici. Sarà inoltre impegnata a fornire a visitatori e turisti proposte esclusive alla scoperta del patrimonio naturale e culturale locale.