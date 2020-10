Nuovi contagi nel cosentino: 4 positivi a Rota Greca

Si tratta di un nucleo familiare per il quale si sta già procedendo con l’emissione di ordinanza di messa in quarantena

ROTA GRECA (CS) – Sale il numero di positivi nella provincia di Cosenza. Altri 4 nuovi casi si sono registrati a Rota Greca. “Si informa la cittadinanza – si legge in una nota dell’Amministrazione Comunale – che è stato appena comunicato al sindaco l’accertamento di 4 casi Covid-19 a Rota Greca. Trattasi di un nucleo familiare per il quale si sta già procedendo con l’emissione di ordinanza di messa in quarantena. In ogni caso, con i responsabili ASP stiamo già procedendo a ricostruire la catena epidemiologica.

Alla Famiglia la nostra vicinanza e l’augurio di una pronta guarigione. Si invita tutta la cittadinanza a mantenere la calma, senza allarmismi, ad utilizzare mascherine e a rispettare le distanze di sicurezza, nonché ad evitare assembramenti. Sono in corso ulteriori altri accertamenti.”