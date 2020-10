Covid a Fuscaldo, il sindaco: “sono preoccupato per la gravità della situazione”

Firmate 30 ordinanze di quarantena obbligatoria per tutti i giocatori, lo staff tecnico ed i dirigenti del Fuscaldo calcio

FUSCALDO (CS) – Il sindaco di Fuscaldo Gianfranco Ramundo, esprime in un post sulla sua pagina Facebook, la sua preoccupazione dovuta all’aumento dei casi Covid che si sono registrati nella cittadina tirrenica. Sono in totale 9 i contagiati (di cui 4 sono ospiti del CAS). Continua l’indagine epimediologica da parte dell’Asp ed il tracciamento di tutti i contatti.

“Ho appena firmato – si legge nel post – 30 ordinanze di quarantena obbligatoria, in attesa dell’esito del tampone, per tutti i giocatori, lo staff tecnico ed i dirigenti del Fuscaldo calcio. La decisione si è resa necessaria, dopo che, un atleta della nostra compagine calcistica, è risultato positivo al Covid-19. L’ordinanza è ovviamente estesa anche ai contatti esterni alla squadra ed ai familiari del giovane.”

Ieri il primo cittadino di Fuscaldo aveva chiesto a tutti i cittadini la massima collaborazione e prevenzione . Oggi rinnova l’invito e si appella ai giovani affinchè siano responsabili. “Sono molto preoccupato di come, – spiega il sindaco – ancora in tanti, non abbiano capito la gravità del momento. Ci troviamo in uno stato di emergenza sanitaria che richiede responsabilità e rispetto delle regole, partendo dall’obbligo di utilizzo della mascherina. Senza allarmismi o panico, ma il concetto deve essere chiaro: o ci comportiamo con coscienza, oppure ci vedremo costretti ad usare modi più incisivi!

“Se sapremo convivere con il Covid-19 – continua Ramundo – nel pieno rispetto delle normative, sarà un bene per tutta la nostra comunità. Caso contrario, se il numero dei contagi dovesse ancora aumentare, il rischio di diventare zona rossa (con conseguente invio dell’esercito) non è ipotesi lontana. Sta a voi, sta a noi, decidere del nostro futuro e spero siate tutti consapevoli della situazione e del periodo storico delicato, che stiamo attraversando. Continuerò comunque a tenervi costantemente informati. Vi auguro una buona Domenica!”