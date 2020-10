Altri 4 positivi a Fuscaldo, salgono a 9 i contagi. L’appello del sindaco ai giovani

Salgono a 9 i positivi nel comune di Fuscaldo che oggi registra altri 4 positivi, 3 dei quali legati al contagio di una donna. L’appello del sindaco Ramundo ad utilizzare le mascherine ed utilizzare il distanziamento. Ai giovani “siate responsabili e seguite le regole”

FUSCALDO (CS) – Sono 9 i contagi registrati oggi in provincia di Cosenza: 5 arrivano dal distretto Tirreno di cui uno riconducibile al focolaio di Amantea e 4 nel comune di Fuscaldo. Altri 2 sono stati rilevati a Cosenza e 2 nel distretto dello Ionio (di cui uno a Trebisacce). A Fuscaldo i 4 nuovi positivi, tre sono legati al contagio di una donna avvenuto nei giorni scorsi, hanno fattosalire a 9 il conteggio degli attualmente positivi nel comune tirrenico (4 di loro sono migranti del Cas) mentre continua l’indagine epimediologica da parte dell’Asp ed il tracciamento di tutti i contatti, per evitare che possa scoppiare un possibile focolaio nel comune già duramente colpito dall’epidemia nei mesi scorsi quando si registrarono diversi contagi e 3 vittime.

La comunicazione dei nuovi casi è arrivata direttamente dal sindaco Gianfranco Ramundo dopo aver ricevuto la comunicazione dall’l’Azienda Sanitaria provinciale “care concittadine e cari concittadini, l’Azienda Sanitaria provinciale mi ha comunicato che, nella giornata di oggi, si sono registrati altri 4 casi di positività al Covid-19, che si vanno aggiungere ai 5 precedenti” ha scritto il sindaco specificando che “si tratta, per tre di loro, dello stesso ceppo familiare della nostra concittadina risultata positiva già nei giorni scorsi e che ringrazio pubblicamente, per essersi esposta, con coraggio, sulla propria Facebook”. Ramundo, che è in continuo contatto con la task force dell’Asp, ha chiesto a tutti i cittadini la massima collaborazione e prevenzione “l’utilizzo delle mascherine è d’obbligo, sia all’aperto, che nei locali pubblici al chiuso” ha ricordato “così come è importante mantenere il distanziamento interpersonale, evitando assembramenti”. Poi l’appello rivolto ai giovani “siate responsabili e seguite le regole. Fatelo per le vostre famiglie e per le persone anziane o con problemi di salute, con le quali potreste entrare quotidianamente in contatto”.