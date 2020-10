Consegnata l’opera in ricordo di Pino Faraca

Una bici da corsa con l’effige del Giro e l’altimetria della tappa scolpita, realizzata dallo scultore di Camigliatello Alfredo Bruno

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – Un omaggio a Pino Faraca, il più forte ciclista cosentino di tutti i tempi morto il 4 maggio 2016 a soli 56 anni, è quello inaugurato oggi. All’evento hanno partecipato il sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco, il presidente del Parco Nazionale della Sila Francesco Curcio, i familiari e la moglie di Faraca, Maria Lato.

“L’idea di costruire una bicicletta in legno – ha detto Alfredo Bruno – nasce da tempo, perché sono stato sempre un appassionato del ciclismo, che ho praticato a livello agonistico, oltre che della lavorazione del legno. Ho deciso, quindi, di sfruttare questa grande occasione, con l’arrivo della tappa del giro d’Italia, per realizzarla. Con Faraca – spiega Bruno – diventammo amici e partecipai a molte manifestazioni che organizzava. È stato dunque facile e quasi naturale ideare, e poi far diventare realtà, questa scultura. Amo il ciclismo anche se oggi mi occupo di altro ed ho abbandonato in parte l’agonismo. Ma la passione di costruire, inventare e realizzare c’è sempre, così come il ricordo indelebile di Pino Faraca”.

Foto Aldo Lecce