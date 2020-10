Diamante, autocisterna con GPL sprofonda in una voragine sul lungomare

L’autocisterna adibita al trasporto di Gpl è finita in una voragine che si è aperta sul lungomare del centro tirrenico

DIAMANTE (CS) – I vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza, ed in particolare gli uomini del distaccamento di Scalea, sono impegnati da questa mattina a Diamante per un incidente che ha visto coinvolta un autocisterna adibita al trasporto di GPL. Il mezzo è finito in una voragine sul lungomare di Diamante. Il conducente del mezzo è rimasto illeso e non si segnala la fuoriuscita di gas. Sul posto sono stati chiamati anche gli specialisti del nucleo NBCR (nucleare – biologico – chimico – radiologico) del comando di Catanzaro per eseguire le operazioni di travaso del gpl in una nuova cisterna.