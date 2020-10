Coronavirus, iniziato il trasferimento dei migranti positivi di Amantea

E’ iniziato questa mattina intorno alle 7.00 il trasferimento di una decina di migranti positivi del CAS Ninfa Marina di Amantea operato dalla Croce Rossa

COSENZA – Il trasferimento dei migranti risultati positivi al coronavirus e facenti parte del focolaio del Cas Ninfa Marina, è iniziato questa mattina presto, su disposizione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell’azienda sanitaria provinciale di Cosenza. La decisione è stata presa per tentare di circoscrivere il focolaio visto che, alcuni di essi, lavorano nelle aree agricole della zona tirrenica come braccianti. Amantea ad oggi, lo ricordiamo, conta 95 persone positive al Covid 19.

Il trasferimento è effettuato in totale sicurezza dalla Croce Rossa Italiana. Non si ha conferma del luogo di destinazione, ma i migranti sarebbero in viaggio verso Reggio Calabria, per essere portati a bordo di una nave quarantena al fine di completare il periodo di isolamento.

La riservatezza sul luogo di destinazione probabilmente, è legata anche alla reazione dei residenti di Gasperina che ieri, hanno manifestato contro il paventato trasferimento dei migranti positivi di Amantea, nel comune del Catanzarese, tanto da determinare il dietrofront sulla decisione di farli alloggiare in un albergo in disuso del posto.