Un motoraduno per ricordare tutti i centauri vittime della strada

La Città di Corigliano-Rossano onorerà tutti i centauri caduti sulla strada. L’appuntamento è fissato in agenda per domani, domenica 4 ottobre

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Si tratta del primo motoraduno in memoria di tutti i centauri vittime delle strada. Obiettivo degli organizzatori è di istituzionalizzare la manifestazione commemorativa patrocinata dal Comune di Corigliano-Rossano e organizzata dalla Pro Loco Rossano “La Bizantina” con i Comitati Viale Michelangelo e Frasso Amarelli, con la partecipazione dei Motoclub Corigliano-Rossano, il Castello, i Due Mari di Calabria, i Cavalieri, Stefano Acri – Maurizio Greco, Vespa Club Corigliano e Rossano, la collaborazione della Pro Loco Corigliano e di altre organizzazioni.

Questo il programma di domani:

AREA URBANA DI CORIGLIANO

– raduno moto ore 9:00 presso parco comunale “Fabiana Luzzi”;

– partenza ore 9.30 per Rossano scalo sulla S.S. 106 radd.

– arrivo a Rossano scalo in via Aquitania localita’ Frasso.

AREA URBANA DI ROSSANO

– raduno ore 9.30 in via Aquitania – Rossano scalo localita’ Frasso

– partenza del giro alle ore 10.00 per Rossano scalo

Percorso:

via Aquitania- via San Francesco D’Assisi – via Ugo Gigli rotonda corsia di arrivo alla rotonda di viale s. Angelo – viale s. Angelo direzione sottopasso – semafori di via Luca De Rosis – via Luca De Rosis, via Cristoforo Colombo, via Margherita – via Nazionale – via Sibari – via Michelangelo – via Galeno – via Torre Pisani – SS 177 direzione via Porta Cappuccini, via San Nilo – piazza della Vittoria, Corso Garibaldi, piazza Matteotti, piazza SS Anargiri, corso Garibaldi, piazza Steri, via Labonia, via S. Bartolomeo, via L. Minnicelli – via Porta Cappucini, viale S. Stefano, Porta Cappuccini SS 177 direzione Rossano scalo – via Torre pisani – via Margherita – via Nazionale – via Luca De Rosis – sottopasso viale s. Angelo – viale s. Angelo – viale Mediterraneo – verso localita’ Galderate – giro all’interno del villaggio Galderate, ritorno su viale Mediterraneo direzione v.le s. Angelo.

– Ore 12.00

breve sosta presso il piazzale Torre Stellata per benedizione dei caschi, delle moto e dei centauri, (a cura del Parroco Don Umberto Sapia) con a seguire coreografie a cura dei motoclub presenti e scambio doni tra i partecipanti;

– Ore 13.00

Presso i Cimiteri di Rossano e Corigliano deposizione Corone commemorative da parte dei rappresentanti dei motoclub presenti. L’iniziativa sarà organizzata nel pieno rispetto delle misure anti-covid19 e del codice della strada previste ed in vigore.