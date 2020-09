Casali del Manco, tagliate e occultate 189 piante di Pino Laricio non autorizzate: 2 denunce

I Carabinieri Forestale hanno quindi elevato una sanzione amministrativa di euro 11mila euro alle due persone responsabili del taglio che sono state deferite all’autorità giudiziaria

CASALI DEL MANCO (CS) – I militari del Reparto Carabinieri P.N. “Sila” Stazione di Spezzano della Sila Camigliatello Silano hanno accertato nei giorni scorsi delle irregolarità su un taglio boschivo regolarmente autorizzato dalla Regione Calabria. Durante il controllo è emerso che in località “Righio di Campagna” Comune di Casali del Manco, area ricadente nel perimetro del Parco, sono state tagliate e occultate 189 piante di Pino Laricio non autorizzate ed è stata realizzata una strada per l’esbosco che non rientrava nell’autorizzazione regionale.

I Carabinieri Forestale hanno quindi elevato una sanzione amministrativa di euro 11mila euro alle due persone responsabili del taglio che sono state deferite all’autorità giudiziaria. La Stazione “Parco” di Spezzano della Sila Camigliatello Silano nel solo mese di settembre 2020 nel settore delle utilizzazioni boschive ha complessivamente accertato sette illeciti amministrativi sanzionando quattro persone per un importo complessivo di oltre 12mila euro.

.