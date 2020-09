Coronavirus: a Grisolia il sindaco fa slittare l’apertura delle scuole

Il sindaco Saverio Bellusci, ha deciso di far slittare l’apertura delle scuole al prossimo 1 ottobre in attesa di eseguire i tamponi sulle persone in quarantena dopo un nuovo caso registrato nel suo comune

GRISOLIA (CS) – A Grisolia, centro tirrenico del cosentino le scuole non apriranno oggi ma il 1° ottobre. Il neoeletto sindaco Bellusci ha firmato un’ordinanza di proroga di inizio delle attività didattiche della scuola Infanzia e primaria di Grisolia Paese (plesso in via santa sofia) dal 28 settembre al 30 settembre pertanto la scuola in quel plesso inizierà il 1 ottobre 2020. La decisione è stata presa dopo che lo stesso primo cittadino, poche ore prima, ha comunicato un nuovo caso di positività al Covid 19.

“Decisione presa dopo essermi confrontato con il Dipartimento di Igiene Pubblica dell’ASP vista l‘evoluzione epidemiologica Covid-19 ed in attesa di eseguire i test sulle persone in quarantena. Continuerò a tenervi aggiornati costantemente e, con l’occasione, vi rinnovo la preghiera di usare massima prudenza e di attenerci alle regole anti-Covid. Stiamo entrando in una fase delicata ha dichiarato il sindaco – e ci troviamo di fronte al rischio di una seconda ondata di contagi ed abbiamo l’obbligo di assumere atteggiamenti di prudenza e di estrema responsabilità”.