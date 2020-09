In fiamme la discarica di Vetrano. Sul posto Vigili del fuoco, in arrivo canadair

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore e alcune squadre AIB di Calabria Verde, per le operazioni di spegnimento. In arrivo anche i Canadair

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Questa mattinata si è sviluppato un incendio presso la discarica consortile di Località Vetrano in San Giovanni in Fiore, per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore e alcune squadre AIB di Calabria Verde, per le operazioni di spegnimento. In arrivo anche i Canadair per intervenire dall’alto, dato il pericolo di propagazione dovuto al forte vento.

“In qualità di Presidente – si legge in una nota di Maximiliano Granata, presidente Consorzio Valle Crati – ho immediatamente dato disposizione al Direttore Tecnico consortile di attivare con assoluta urgenza tutti i processi e le operazioni indispensabili all’arresto dell’incendio nonché ad evitare che l’incendio si propaghi e cagioni danni al corpo della discarica. Sono stati, quindi, allertati i Vigili del Fuoco che sono in loco per svolgere le operazioni di spegnimento e la Protezione Civile regionale.

Ho ritenuto necessario, infatti, attivare anche l’intervento dei Canadair perché è fondamentale monitorare con costanza l’andamento dell’evento a causa delle condizioni metereologiche, in particolare il vento, che potrebbero favorirne la propagazione. Da accertamenti da me richiesti alla guardianìa della discarica risulta che attualmente l’incendio è circoscritto e che la situazione risulta sotto controllo. Il Direttore Tecnico si sta recando presso il sito di Loc. Vetrano in San Giovanni in Fiore che ospita l’impianto di smaltimento di rifiuti onde verificare lo stato dei luoghi e programmare le dovute operazioni finalizzate alla messa in sicurezza della discarica consortile.”

“Questa mattina un incendio, – si legge in una nota del sindaco Giuseppe Belcastro – per cause in via d’accertamento, si è sviluppato nella discarica di Vetrano. Ho allertato la Regione Calabria e tutte le autorità competenti. Sul posto è presente il comandante della polizia locale di Caccuri, Pino Napoli che ringrazio per averci allertato. Si stanno recando a Vetrano il comandante della nostra polizia locale, Rosario Marano e il comandante della stazione dei carabinieri della nostra città, luogotenente Francesco Tamburello.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore e alcune squadre AIB di Calabria Verde. Si è in attesa dei mezzi aerei per avere ragione delle fiamme. La discarica è prossima alla chiusura. Se qualcuno, malauguratamente, ha pensato…diversamente troverà la ferma opposizioni delle popolazioni di Caccuri e di San Giovanni in Fiore. Su questo credo nessuno potrà fare più passi indietro.”