Comune di Frascineto polo formativo del centro sud del soccorso alpino

Una sinergia, che nel prossimo futuro, garantirà sempre più maggiore sicurezza. Il Vice Sindaco Prioli: “al fine di garantire la sicurezza della popolazione e del territorio che ricade in gran parte in un ambiente montano ed ipogeo”

FRASCINETO (CS) – Ha ospitato una due giorni di intenso lavoro tra confronto, simulati e aspetti medico-sanitari, il corso di BTLS (Basic Trauma Life Support, tenuto da istruttori della Scuola Nazionale Medica Alpina. Il momento è stato organizzato dal Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria. Una sinergia, che nel prossimo futuro, garantirà sempre più maggiore sicurezza. Il Vice Sindaco Angelo Prioli, con delega alla protezione civile – afferma -, che “è stato centrato un altro importante obiettivo, dopo l’approvazione del Piano di Protezione Civile, e che l’amministrazione comunale, al fine di garantire la sicurezza della popolazione e del territorio che ricade in gran parte in un ambiente montano ed ipogeo, rivolge particolare attenzione verso questo settore. Le esigenze operative e la difficoltà del territorio – evidenzia – richiedono abilità e sicurezza nella gestione delle emergenze, nonché nella valutazione dei rischi, ed in tale contesto, l’aspetto sanitario impone una conoscenza di nozioni avanzate di primo soccorso. In considerazione di ciò, tutti gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria sono aggiornati costantemente per mantenere la propria operatività superando i mantenimenti e le prove di verifica periodiche e programmate.

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria – conclude- , si è sempre contraddistinto per attenzione e cura particolare, alla formazione tecnica ed operativa del proprio personale cammina in un percorso preciso che traccia in maniera chiara e inequivocabile l’evoluzione, la maturazione tecnica e operativa di ogni singolo componente dell’organizzazione. Livelli tecnici diversi, con diverse specializzazioni e peculiarità, accomunati da una costante azione di formazione-informazione seguita da una periodica, programmata e vincolante fase di verifica mantenimento operativo di tutte le qualifiche tecniche. Elemento questo di forte impegno e investimento da parte di tutti i componenti, ma di assoluta garanzia di alto livello tecnico e di Servizio Operativo che il Soccorso Alpino è in grado di mettere in campo quotidianamente.”