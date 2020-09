Elezioni San Giovanni in Fiore, tutte le preferenze assegnati ai consiglieri comunali

Tutte le preferenze assegnate agli aspiranti consiglieri comunali e i voti ottenuti dalle singole liste nel Comune di San Giovanni in Fiore dove si andrà al ballottaggio tra poco meno due settimane

.

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Sarà il ballottaggio, che si svolgerà domenica 4 e lunedì 5 ottobre, a stabilire chi sarà il nuovo sindaco di San Giovanni in Fiore per i prossimi 5 anni. La sfida sarà tra la candidata del centrodestra Rosaria Succurro, appoggiata da 5 liste, che ha raccolto al primo turno 2.695 voti pari al 25,62% e Antonio Barile che con una sola lista ha ottenuto 2.075 voti pari al 19,72%. Poco più giù e fuori dal ballottaggio Pietro Silletta con il 17.82%, Salvatore Macina con il 14,11% e il candidato del PD Lacava che si ferma al 13.06%. L’elenco con tutte le preferenze assegnate ai consiglieri e alle liste dove sarà possibile assegnare il relativo seggio spettante (15 alla maggioranza e 9 all’opposizione) in attesa ovviamente del ballottaggio che dovrà decidere chi sarà tra la Succurro e Barile sarà eletto sindaco.

Rosaria Succurro 2.695 voti – 25,62%

.

Il Fiore di San Giovanni – 1.826 voti

DANIELA ASTORINO – 359

MARIA BELCASTRO – 84

SALVATORE COCCHIERO – 122

SAVERIO FOGLIA – 69

FRANCESCO FRAGALE – 269

NOEMI GUZZO – 122

ENZO IAQUINTA – 68

FRANCESCO LICO – 92

ANTONIO LOPETRONE – 51

PASQUALE MORRONE – 59

LUCIA NIGRO – 116

AMELIA ROSA OLIVERIO – 106

ANTONIO PICCOLO – 83

FILOMENA PULEIO – 55

ALESSANDRO SPINA – 169

ANTONIO VELTRI – 144

.

Rosaria Succurro Sindaco – 927 voti

PATRIZIA CARBONE – 256 voti

SERGIO ALLEVATO – 12 voti

LUIGI AMBROSIO – 92 voti

ANTONELLA BARBERIO – 56 voti

LOREDANA BARBUTO – 5 voti

GIANLUCA CATANI – 5 voti

GIOVANNI FRAGALE – 129 voti

SERGIO LOPEZ – 29 voti

VALENTINA LUPINACCI – 47 voti

TOMMASO MARAZITA – 9 voti

ANTONIO MARTINO detto ANTONELLO – 110 voti

SABRINA MUSARDO GRACCO – 136 voti

BRUNA ANTONIETTA PISANELLI – 30 voti

GIUSEPPE SCIGLIANO – 15 voti

SAVERIA SERRA – 0 voti

GIOVANNI STRAFACE – 176 voti

.

Forza Italia Berlusconi con Succurro – 1077 Voti

GIOVANBATTISTA AMBROSIO – 30 voti

ANGELA ANGOTTI – 114 voti

ROSANNA BIBIANI – 144 voti

CRISTIAN BITONTI – 156 voti

PAOLO GRANATO – 121 voti

GIOVAMBATTISTA GUZZO – 134 voti

GIOVANNA LOPEZ – 27 voti

CLAUDIA LORIA – 171 voti

DEBORAH MANNELLA – 34 voti

ROBERTO MARANO – 16 voti

SAMUELA NICASTRO – 36 voti

FRANCO SCARCELLI – 0 voti

SARA SGANGA – 9 voti

CRISTIAN SIMARI – 18 voti

PAOLO SPINA IACONIS – 67 voti

.

San Giovanni Capitale – 598 voti

LUIGI FOGLIA – 243

GIOVAMBATTISTA ALLEVATO – 19

ROSA AUDIA – 43

FRANCESCA BENINCASA – 40

GIANCARLA BITONTI – 38

PINA CAPUTO – 39

VALENTINA PIA DEMASI – 11

LUIGI GUARASCIO – 62

FRANCESCO GUIDO – 0 voti

MAURIZIO LOPEZ – 0 voti

GUENDALINA MARASCO – 53 voti

GIOVAMBATTISTA ORLANDO – 50 voti

ANDREA ROMANO – 0 voti

LEONARDO TALERICO – 0 voti

FRANCESCO DE MARCO – 0 voti

ANGELINA DE SIMONE -1 voto

.

Fratelli D’Italia – 323 voti

MARZIA ANDALI – 1 voto

MATTEO APRIGLIANO – 23 voti

ANTONIO CICCONE – 17 voti

GIUSEPPE GALLO – 36 voti

ANTONIO NICOLETTI – 7 voti

SALVATORE OLIVERIO – 58 voti

MARCO PICCOLO – 47 voti

NADIA SIBIO – 76 voti

CRISTIAN VENNERI – 3 voti

MILIZIA GUGLIELMO SANTORO – 0 voti

VITTORIO SECRETI – 21 voti

ALESSIA PAGLIARO – 0 voti

TERESA ARMENIS – 0 voti

DENISE MANNARINO – 31 voti

MARIA CATERINA OLIVO – 3 voti

————————————————————————————————

Antonio Barile 2.075 voti – 19,72%

Barile Sindaco – 1411 voti

ROSARIO ALLEVATO – 89 voti

ANTONIO ARNONE – 41 voti

ANTONIO BENINCASA – 22 voti

GIOVANNA FRANCESCA CARUSO – 172 voti

FRANCA DURANTE – 14 voti

ANTONELLA FALCONE – 101 voti

DOMENICO MARRA – 24 voti

FRANCESCA MAZZEI – 75 voti

ROSETTA PAOLINI – 44 voti

MARIA TERESA PROVENZALE – 101 voti

SONIA ROMANO – 217 voti

FRANCESCO SPINA IACONIS – 190 voti

GIOVANNI TALERICO – 0 voti

VINCENZO TIANO – 202 voti

EMANUELE URSO – 119 voti

ANTONIO VELTRI – 16 voti

————————————————————————————————–

Pietro Silletta 1.875 voti – 17,82%

Guardiamo Al Futuro – 1711 voti

TERESA CANNIZZARO – 321 voti

GIUSEPPE UMBERTO CONTE – 82 voti

GIOVANNI CURIA – 71 voti

CAROLINA DE LUCA – 25 voti

FAUSTO GALLO – 35 voti

MARCO LIBERATO – 127 voti

GIUSEPPE MARRA – 53 voti

GIUSEPPE MELUSO – 126 voti

FIORENZO MINNELLI – 92 voti

DORIANA PERDICC HIO – 99 voti

VITTORIA ROMANO – 72 voti

ANTONIO SECRETI – 157 voti

VALENTINA SECRETI – 156 voti

LUCIA SPINELLI – 110 voti

GIUSEPPE TALARICO – 185 voti

.

Rinascita Florense – 989 voti

ROSA AMBROSIO – 88 voti

ROSSANA ANGOTTI – 36 voti

TERESA ANGOTTI – 47 voti

VALENTINA DE MARCO – 59 voti

TERESA FOGLIA – 41 voti

PIETRO FRAGALE – 172 voti

ROBERTA GENTILE – 19 voti

SERGIO GRECO – 14 voti

GIANCARLA MADIA – 48 voti

AGOSTINO ANDREA MARANO – 64 voti

GIUSEPPE MARRA – 5 voti

EDDA MAURO – 28 voti

ANTONIO NICOLETTI – 289 voti

MICHELE PERRI – 14 voti

ANTONIETTA PICARELLI – 10 voti

TERESA STRAFACE 55 – voti

—————————————————————————————————-

Salvatore Macina 1.484 voti – 14,11%

Macina Sindaco – 1.127 voti

GIUSEPPE SIMONE BITONTI – 450 voti

SALVATORE ROSA – 50 voti

TERESA SELLARO – 165 voti

ANTONIO ALESSIO – 70 voti

PIETRO PAOLO AUDIA – 22 voti

VITTORIO MADIA – 61 voti

MASSIMILIANO SECRETI detto MASSIMO – 91 voti

ANTONIO BIBIANI – 14 voti

LUIGI IAQUINTA – 10 voti

MARGHERITA OLIVERIO – 54 voti

FRANCESCO ARCURI – 36 voti

MARIA LORIA – 16 voti

ROSALIA AMBROSIO – 4 voti

SERAFINA MELE – 64 voti

ANTON PIO LETO – 20 voti

ANTONELLA MAZZA – 137 voti

.

San Giovanni in movimento – 864 voti

ANGELO ANTONIO GENTILE – 407 voti

MARIA COSTANZA MOSCA – 16 voti

GIUSEPPE BONASSO – 45 voti

GIUSEPPINA MORINA – 15 voti

CATERINA GUIDO – 84 voti

ANTONELLA CANDALISE – 15 voti

MARCO LORIA – 16 voti

ANTONIO VENTURO – 92 voti

GIUSEPPE BENINCASA – 7 voti

GIUSY MIGLIARESE CAPUTI – 10 voti

SERAFINA SILLETTA – 30 voti

FILOMENA TRIDICO – 45 voti

MARIA ANTONIA IACONIS – 26 voti

IOLANDA IAQUINTA – 36 voti

GERARDO LOPEZ – 20 voti

GIACOMO SPANO’ – 87 voti

————————————————————————————-

Domenico Lacava 1.374 voti – 13,06%

Partito Democratico – 948 voti

GIUSEPPINA BONANNO detta GIUSY – 199 voti

LINA CIMINO – 0 voti

FRANCESCO GASPERINO – 0 voti

MARISA GRANIERI – 40 voti

SALVATORE LOPEZ – 215 voti

COSTANZA LORIA – 41 voti

ANTONIO LUCENTE – 21 voti

ROSA NICOLETTI – 1 voti

ALDO ORLANDO – 119 voti

MARIANGELA PASCULLI – 3 voti

ROSA PERRI – 134 voti

ALDO PUPO – 127 voti

FLORESTANO SIRIANNI – 3 voti

MARIANTONIETTA TALARICO – 40 voti

FRANCESCO TURRA’ – 5 voti

GIOVAMBATTISTA VENTURO – 20 voti

.

Adesso! Lacava Sindaco – 475 voti

PASQUALE AUDIA – 89 voti

MARIYA IGORVINA BLYUMENBERG detta MERY ART – 26 voti

ANTONIO CERMINARA – 7 voti

SALVATORE CONGI – 0 voti

LUCIA FOGLIA – 5 voti

GIOVAMBATTISTA GUIDO – 29 voti

CARLO IULIANO – 50 voti

FRANSCESCO LARATTA – 55 voti

ELENA GEMMA LONGO – 2 voti

STEFANIA NICOLETTI – 27 voti

REBECCA PELUSO – 38 voti

ALESSANDRO ROMANO – 17 voti

SONIA SPADAFORA – 96 voti

FRANSCESCO SPINA – 13 voti

CATERINA TASSONI – 21 voti

GIUSEPPE TRICOCI – 90 voti

———————————————————————————————————–

Domenico Caruso 729 voti – 6,93%

Progetto Fiore – 550 voti

MARCO PANTUSA – 149 voti

2 MARIA FOGLIA – 69 voti

3 MARIATERESA CAPUTO – 173 voti

4 ANTONIO GUARASCIO – 14 voti

Totale 5 MARTINA LOPEZ – 21 voti

550 6 SALVATORE MOSCA – 9 voti

7 ALESSIO STRAFACE – 16 voti

8 MASSIMINO MAZZEI detto MASSIMO – 18 voti

9 SALVATORE PERRI – 14 voti

10 CHIARA BIANCOSPINI – 13 voti

11 ROSARIA GUZZO detta ROSY – 12 voti

12 MARIA TERESA MARASCO – 7 voti

13 BIAGIO LOPEZ – 18 voti

14 GIUSEPPE NICOLAO – 10 voti

15 GIOVANNI SECRETI – 5 voti

16 ANTONIO CIMINO – 2 voti

——————————————————————————————

Antonio Lopez 289 voti – 2,75%

Lega Salvini Calabria – 220 voti

GIANPASQUALE BONOFIGLIO – 14 voti

PIERO CANTORE – 0 voti

FRANCESCO FOGLIA – 60 voti

FRANCESCA LEVATO – 21 voti

LUIGI MARRA – 4 voti

ELEONORA MAZZEI – 11 voti

LUIGI MAZZEI – 13 voti

ROSANGELA MARTINO – 1 voto

GIUSEPPE PERRI – 52 voti

IVANO PETRONE – 14 voti

ANTONELLA SPADAFORA – 28 voti

PAOLO SPINA – 2 voti