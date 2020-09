Troppi disservizi dalle Poste alle scuole, protesta dei cittadini di Cantinella di Corigliano

Sono scesi in strada per una manifestazione di protesta, i residenti nella frazione Cantinella di Corigliano per denunciare i disservizi della zona



CORIGLIANO ROSSANO (CS) – L’ufficio postale chiuso, le scuole in disuso e le aree mai bonificate. Questa mattina i residenti della zona assieme ai rappresentanti di diverse associazioni e ai sacerdoti delle parrocchie della frazione Cantinella di Corigliano, sono scesi in strada ed hanno bloccato il bivio di accesso alle due arterie stradali, verso nord in direzione all’autostrada del Mediterraneo e verso sud in direzione dei Comuni vicini. All’iniziativa ha preso parte, tra gli altri, il rappresentante del Movimento del territorio, Pasqualina Straface, ex sindaco del comune di Corigliano Calabro.

“Esigiamo la presenza dell’amministrazione comunale – ha detto Straface – perché è da tempo ormai che denunciamo i vari disservizi nella zona. L’ufficio postale è chiuso e nonostante le rassicurazioni del Comune sulla riapertura a breve, ad oggi non è ancora stato riaperto. Inoltre non c’è più la delegazione comunale da quando l’unica dipendente è andata in pensione”.

“La scuola -ha sostenuto ancora Straface – non riaprirà perché il tetto dell’edificio è crollato e gli studenti sono stati trasferiti in diverse scuole del territorio con non pochi disagi per i genitori. Infine c’è l’area dell’ex consorzio agrario mai bonificata, diventata ricettacolo di vipere e ratti”. Ad usufruire dei servizi nella frazione di Cantinella sono anche i residenti di località Thurio, Ministalla, San Nico e Apollinara. Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine.