Elezioni 2020, i sindaci eletti in Provincia di Cosenza – In aggiornamento

Tutti i sindaci eletti nei comuni della provincia di Cosenza dove si è votato per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Elenco e dati in aggiornamento

.

COSENZA – I risultati delle amministrative in provincia di Cosenza dove si è votato anche per la consultazione referendaria che ha confermato il taglio del numero di parlamentari. Si tratta delle elezioni amministrative che si sarebbero dovuta tenere in primavera ma bloccate e rinviate dall’emergenza Covid-19. In provincia di Cosenza 18 i Comuni al voto dopo che a Pietrapaola il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del sindaco Pietro Nigro contro la sentenza del Tar Calabria emessa lo scorso 9 settembre che aveva confermato il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale.

Castrovillari

Candidato Liste VOTI % Vittorina Bianchi - - Giuseppe Campanella - - Giancarlo Lamensa - - Giuseppe Santagada - - Domenico Lo Polito - - Candidato Liste VOTI %

San Giovanni in Fiore

Candidato Liste VOTI % Domenico Caruso - - Pietro Silletta - - Rosaria Succurro - - Antonio Barile - - Domenico Lacava - - Antonio Lopez - - Salvatore Mancina - - Candidato Liste VOTI %

————————————————————————————————-

Campana

Eletto Sindaco: AGOSTINO CHIARELLO

————————————————————————————————————

Cerzeto

Eletto Sindaco: GIUSEPPE RIZZO

————————————————————————————————————————-

Cetraro

Eletto Sindaco:

———————————————————————————————————————-

Dipignano

Eletto Sindaco:

————————————————————————————————————

Grisolia

Eletto Sindaco: SAVERIO BELLUSCI

—————————————————————————————————————

Orsomarso



Eletto Sindaco: ALBERTO BOTTONE

————————————————————————————————————————

Papasidero

Eletto Sindaco:

———————————————————————————————————————-

Piane Crati

Eletto Sindaco:

———————————————————————————————————————

Roggiano Gravina

Eletto Sindaco:

——————————————————————————————————————————–

San Fili

Eletto Sindaco:

————————————————————————————————————————-

San Lorenzo del Vallo

Eletto Sindaco:

—————————————————————————————————————————–

San Lucido

Eletto Sindaco:

————————————————————————————————————

San Pietro in Guarano

Eletto Sindaco: FRANCESCO ACRI

——————————————————————————————————————

Sant’Agata D’Esaro

Eletto Sindaco: MARIO NOCITO

——————————————————————————————————————————-

Scalea

Eletto Sindaco:

————————————————————————————————————————–

Tortora

Eletto Sindaco: