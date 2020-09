Sila: biker scivola e sbatte la testa, trasportato in elisoccorso in ospedale

Il ciclista era insieme ad un gruppo di bikers e stavano percorrendo insieme un sentiero nel Parco Nazionale della Sila

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Sono stati gli amici ad allertare immediatamente il 118 e la sala operativa ha subito inviato sul posto una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria della Stazione di Lorica unitamente ad una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. I bikers hanno chiesto aiuto per un amico, ciclista del gruppo che stava percorrendo un tracciato nel Parco Nazionale della Sila, quando è scivolato battendo la testa a terra. Giunti nella zona di Volpintesta, sul sentiero del CAI vicino al lago Ariamacina, le squadre di soccorso sono riuscite a trasportare sul posto anche i sanitari del 118 che hanno stabilizzato il ferito. Nelle vicinanze è poi atterrato l’elicottero del 118 che ha trasportato il biker in ospedale. Fortunatamente le condizioni del ragazzo non destano preoccupazione.