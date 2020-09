Rapina e botte ad un anziano a Spezzano Albanese. Convalidato l’arresto dei due 30enni

Udienza di convalida degli arresti davanti al Gip che ha confermato la misura cautelare in carcere per i due 30enni responsabili di aver picchiato e rapinato nella propria abitazione un anziano a Spezzano Albanese

CASTROVILLARI (CS) – È stato convalidato l’arresto di M.G., 30enne di Spezzano Albanese e I.M.N, 29enne bulgaro. I due erano stati arrestati sabato e accusati di rapina pluriaggravata in abitazione, lesioni in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga. Avrebbero malmenato e rapinato un anziano nella sua abitazione a Spezzano Albanese. L’uomo si era presentato alla stazione carabinieri dove era stato soccorso e trasportato poi al pronto soccorso per le cure del caso. Le immediate indagini hanno permesso di rintracciare e poi arrestare, nel centro storico del paese, due dei tre uomini ritenuti responsabili della rapina. Questa mattina si è svolta nel tribunale di Castrovillari l’udienza di convalida dell’arresto avvenuto sabato scorso. Il Gip lo ha convalidato e confermato anche la misura cautelare in carcere richiesta dal Pm.