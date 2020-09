Costa tirrenica cosentina in fiamme, vasti incendi tra Scalea e Paola

Sono ben quattro gli incendi di notevoli proporzioni che in queste ore stanno interessando la costa tirrenica cosentina

COSENZA – I vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza sono impegnati da diverse ore per le operazioni di spegnimento e controllo di numerosi incendi che stanno interessando quattro aree della zona tirrenica cosentina. Sono diverse le squadre che stanno operando contemporaneamente sui territori raggiunti dal fuoco. L’incendio che desta maggiore preoccupazione si è sviluppato nella notte tra Scalea e San Nicola Arcella. Oltre ad andare in fumo numerosi ettari di macchia mediterranea, anche qualche casolare e ricovero per animali. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco, un elicottero e un canadair.

Altri tre incendi si sono sviluppati nei comuni di Scalea, in località Piano Grande, a Santa Domenica di Talao in località Sovareta e a Paola, in località Fiego. Su tutti questi incendi sono impegnati numerosi uomini e mezzi dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento rese difficili a causa del forte vento che nelle ultime ore sta soffiando sulla costa.