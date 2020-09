Corigliano-Rossano, per le famiglie in quarantena disponibile il servizio spesa a domicilio

Per usufruire del servizio spesa si potrà contattare il numero 3381042544 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10 alle 12

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Prosegue per le famiglie in quarantena il servizio di consegna a domicilio dei beni di prima necessità.È quanto fa sapere l’assessore alla Protezione Civile Tatiana Novello, insieme al sindaco Flavio Stasi e l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis, informando che l’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività promosse dal COC (Centro Operativo Comunale) della Protezione Civile comunale in collaborazione con la Croce Rossa. Si tratta di un servizio già avviato nella prima fase dell’emergenza sanitaria e che continua ora per rispondere alle esigenza dei cittadini.

Il servizio attivato durante il lockdown, anche grazie alla collaborazione delle associazioni del terzo settore con Protocollo attivato dal settore Servizi Sociali per prestare assistenza alle persone in quarantena, esteso poi alle esigenze dei meno abbienti a causa della serrata, prosegue a sostegno delle famiglie in quarantena che hanno necessità di provvedere al reperimento di generi alimentari non deperibili e di medicine.