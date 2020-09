Veicolo prende fuoco in una galleria sulla Statale 18 a Praia a Mare

L’incendio è avvenuto all’interno nella galleria ‘Vinciolo’. Il mezzo ha preso fuoco e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale di Anas

PRAIA A MARE (CS) – E’ stato deviato provvisoriamente sulla viabilità locale il traffico sulla Statale 18 per l’incendio di un veicolo, avvenuto all’interno della galleria Vinciolo, nel territorio del comune di Praia a Mare. Il tratto è stato chiuso in corrispondenza del km 248,700, ed il traffico deviato sulla viabilità locale segnalata in loco. Il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco di Scalea sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO – E’ stato riaperto il tratto della statale 18 e il traffico è di nuovo regolare.

Immagini di repertorio