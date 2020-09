Grave incidente sul lavoro, operaio trasportato in elisoccorso a Cosenza

L’incidente si è verificato nell’area urbana di Rossano. L’operaio gravemente ferito è stato trasportato all’ospedale di Cosenza

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un operaio di 40 anni, del quale non sono state rese note le generalità, è rimasto gravemente ferito questa mattina a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in contrada Frasso Amarelli dell’area urbana di Rossano. Secondo quanto si è appreso l’uomo si stava occupando dell’installazione di alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di un edificio in costruzione quando, per cause in corso di accertamento, improvvisamente è precipitato al suolo. Immediatamente soccorso, l’uomo è trasferito all’Annunziata di Cosenza in gravi condizioni con diverse fratture. Subito allertata la centrale operativa del 118 che ha ritenuto necessario l’arrivo dell’elisoccorso dell’ospedale Hub “Annunziata” di Cosenza. Sul posto anche gli agenti di polizia del commissariato di Corigliano-Rossano.