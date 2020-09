Coronavirus, tre casi a Grisolia. Il sindaco: “avviate le indagini epidemiologiche”

Tre casi di positività al Covid 19 sono stati rilevati a Grisolia centro del tirreno cosentino. A darne notizia il sindaco Antonio Longo. A Buonvicino i casi di positività sono nove

GRISOLIA (CS) – E’ stato il primo cittadino a comunicarlo ieri sera su Facebook con un post: “Cari concittadini, sono stati accertati sul nostro territorio tre casi di positività al Covid 19. Sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche. Desidero rassicurare – ha spiegato Antonio Longo – che il caso è seguito dalle competenti autorità sanitarie. Si invita tutta la cittadinanza a proseguire le proprie attività nel rispetto delle misure igienico – sanitarie anti Covid. Sarà nostra premura comunicare alla cittadinanza ogni altra ed utile notizia”.

Sempre sul tirreno cosentino, a Buonvicino il numero di casi di positività è salito a 9. A comunicarlo la sindaca Angelina Barberio in una diretta Facebook che ha spiegato “un paziente è ricoverato in ospedale, gli altri 8 sono in isolamento domiciliare”. Oggi saranno eseguiti altri 12 tamponi su altrettante persone che sono in quarantena”. Il primo paziente rilevato a Buonvicino è ancora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale di Cosenza.