A Scalea chiuso un Pub-birreria. A San Nicola Arcella sotto sequestro un’officina

I carabinieri forestali hanno sequestrato un’officina meccanica a San Nicola Arcella per diverse irregolarità ed elevato sanzioni per 9mila euro. A Scalea chiuso temporaneamente un Pub a seguito di alcuni requisiti mancanti all’interno del locale dove i prodotti alimentari vengono preparati.

SCALEA (CS) – I carabinieri della Forestale di Scalea hanno posto sotto sequestro una officina meccanica nel Comune di S.Nicola Arcella. Tale provvedimento è scaturito da un controllo all’attività che è risultata non essere iscritta al registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione della Provincia di Cosenza. La stessa azienda ha omesso inoltre di istituire il registro di carico e scarico per rifiuti pericolosi. Si è poi riscontrata la presenza nell’aera di pertinenza dell’attività di due cumuli di rifiuti costituiti da pneumatici fuori per un totale di circa 9 mc., oltre ad alcuni fusti di olio esausto, uno dei quali ha causato la fuoriuscita del materiale sul pavimento per poi confluire nel vicino pozzetto che convoglia le acque meteoriche in un canale di scolo. Dalla verifica è anche emerso che il proprietario non aveva mai smaltito gli oli esausti da quando aveva aperto e il materiale ferroso veniva consegnato a raccoglitori occasionali. Si è pertanto proceduto al sequestro di tutta l’attrezzatura utilizzata per l’attività di autofficina e per l’attività di gommista. Al titolare della Ditta sono stati con contestati e elevate sanzione amministrative per oltre 9000 euro.

I militari hanno effettuato anche un controllo con il personale del Dipartimento di Prevenzione Distretto Tirreno -Igiene Pubblica in un pub-birreria a Scalea. Dall’ispezione effettuata sono state accertate non conformità relative al mancato rispetto dei requisiti generali applicabili alle strutture destinate agli alimenti, requisiti specifici applicabili ai locali all’interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati e trasformati. Pertanto nei giorni scorsi è stato notificato al titolare il provvedimento del Direttore dell’Unità Operativa Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASP di Cosenza che ha disposto l’immediata chiusura dell’attività fino al ripristino delle anomalie riscontrate. Inoltre è stato elevato un verbale amministrativo di € 1.000,00 per il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene.