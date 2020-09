Coronavirus, il sindaco di Buonvicino su Facebook: “ci sono 6 nuovi casi positivi”

“Il problema c’è e non dobbiamo manifestare particolare apprensione ma dare la giusta attenzione per contenere il focolaio”. Il sindaco Angelina Barberio aggiorna sulla situazione dei contagi a Buonvicino

BUONVICINO (CS) – In diretta su Facebook questa mattina, il primo cittadino di Buonvicino, Angelina Barberio ha reso noti i risultati dei nuovi tamponi eseguiti sui contatti di persone risultate nei giorni scorsi positive al coronavirus: “abbiamo messo in atto un protocollo di gestione e stiamo procedendo con l’obiettivo di mappare il più possibile i contatti e ottenere una circoscrizione dei contagi e un possibile contenimento”.

Angelina Barberio spiega: “il problema è nato sabato scorso con un paziente ricoverato in terapia intensiva a Cosenza e mi preme fare una nota di merito alla casa di cura Tirrenia Hospital per aver agito velocemente e in maniera efficace nella gestione del paziente permettendo di evidenziare il contagio. Ci sono state ulteriori comunicazioni che riguardano un altro paziente gestito alla Tirrenia Hospital, che ora è in osservazione”.

“A seguire abbiamo messo in atto un primo livello di contenimento e su familiari e contatti stretti sono stati eseguiti tamponi nelle 24 ore successive. Inoltre sono state emesse 18 ordinanze di quarantena e i soggetti sono stati sottoposti a tampone”.

“Questa mattina – spiega il sindaco – comunichiamo la positività di 6 soggetti su 18 tamponi eseguiti. Sono dati ufficiali ma parziali perchè dei restanti non abbiamo ancora i risultati. Ieri sera abbiamo acquisito questo dato e stiamo in queste ore procedendo alla mappatura dei contatti con i 6 soggetti positivi. Ricordo – spiega la Barberio – che ieri mattina sono state poste in quarantena altre 5 persone e salgono a 23 in totale. Stamattina dovremo eseguire altre 5 ordinanze di quarantena”. Secondo il sindaco il problema dei contagi potrebbe comprendere, soprattutto visto il periodo estivo, i territori limitrofi visti gli spostamenti durante l’estate.