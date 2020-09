Altomonte: medico di base in pensione, in Comune le richieste dei cittadini

Per evitare che i cittadini con difficoltà debbano spostarsi a Castrovillari per espletare le procedure di scelta del sostituto, le domande potranno essere recapitate direttamente in Comune

ALTOMONTE (CS) – L’Amministrazione comunale, a seguito del pensionamento di un medico di base, per evitare che i cittadini con difficoltà debbano spostarsi a Castrovillari per espletare tutte le prescritte procedure di individuazione e scelta del sostituto, si fa promotrice di una nuova iniziativa di attenzione e sostegno al sociale. Tutte le eventuali richieste dei cittadini saranno funzionalmente raccolte dall’ufficio comunale incaricato e consegnate per essere processate. È quanto fa sapere l’assessore alla sanità Emilia Romeo ringraziando con il sindaco Gianpietro Coppola i responsabili dell’Asp per la sensibilità dimostrata e per l’opportunità offerta.

“Nel quadro dell’impegno portato avanti dall’Esecutivo – è scritto in una nota diffusa dall’Ente – per garantire sempre maggiori e migliori servizi alla comunità, quest’ulteriore iniziativa è destinata ad agevolare quanti, come persone anziane senza assistenza o persone non automunite, potrebbero avere difficoltà a raggiungere l’ufficio scelta e revoca di Castrovillari. L’assessore Romeo coglie, inoltre, l’occasione per informare che i vaccini per i bambini, per una migliore gestione del servizio, anche alla luce delle disposizioni anti-covid, devono essere prenotati al numero telefonico 0981 948070“.