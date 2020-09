Tragedia a Rossano, anziano muore travolto dalla sua auto

L’auto senza controllo lo ha travolto uccidendolo. La tragedia nel centro storico dell’area di Rossano nel quartiere Traforo, in Via Acqua di Vale

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Potrebbe essere stato il freno a mano ad aver ceduto e nonostante il tentativo disperato di risalire sulla vettura per tentare di fermarla, l’uomo, Vincenzo Falcone di 86 anni, è stato travolto. Il fatto è accaduto ieri mattina nel centro storico di Rossano e secondo i primi riscontri, anche se la dinamica non è al vaglio della Polizia, l’anziano aveva appena fatto rientro a casa e stava per parcheggiare l’auto, una fiat Punto in garage. Quando è sceso però il mezzo ha iniziato a muoversi aiutato anche dalla discesa. Sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.