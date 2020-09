Frascineto, tutto pronto per la riapertura della scuola: indetto incontro con i genitori

Le lezioni potranno svolgersi regolarmente nelle aule che gli alunni hanno sempre utilizzato, dotate di dimensioni adeguate a garantire il distanziamento previsto dai protocolli di sicurezza contro la diffusione del Coronavirus

FRASCINETO (CS) – Il conto alla rovescia per la prima campanella dell’anno è ormai partito e a Frascineto è tutto pronto per la riapertura della scuola, dopo che da giugno amministrazione comunale e dirigenza scolastica hanno lavorato fianco a fianco per organizzare il ritorno in classe degli studenti. Per un nuovo patto di corresponsabilità educativa scuola, famiglia ed ente locale, in vista delle lezioni il prossimo 24 settembre, l’Istituto omnicomprensivo statale, unitamente all’Amministrazione Comunale, ha indetto un incontro con i genitori degli alunni un incontro informativo sulla ripresa delle attività didattiche, nel rispetto delle misure di contenimento dei protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid -19, per venerdì 11 settembre presso l’atrio esterno della scuola secondaria di primo grado di Frascineto. Le lezioni, infatti, potranno svolgersi regolarmente nelle aule che gli alunni hanno sempre utilizzato, dotate di dimensioni adeguate a garantire il distanziamento previsto dai protocolli di sicurezza contro la diffusione del Coronavirus.

“La situazione emergenziale che stiamo vivendo – afferma il sindaco Angelo Catapano -, e l’adozione di tutte le misure precauzionali comportano la necessità di una corresponsabilità diffusa che investe tutti, amministratori, personale scolastico, genitori, e che riguarda l’adozione di comportamenti responsabili ed anche il veicolare informazioni corrette. Stiamo tutti affrontando una situazione di eccezionalità che non sappiamo quando terminerà e che necessita di responsabilità, prudenza e anche pazienza. Ringrazio i genitori per la loro comprensione e mi preme ringraziare il dirigente scolastico, Gianfraco Maletta, per la preziosa e fattiva collaborazione e disponibilità nell’affrontare, nel rispetto dei diversi ruoli, le problematiche connesse all’avvio di questo anno scolastico così particolare. Di certo – ha concluso Catapano -, da parte sua l’amministrazione comunale, guarda con particolare attenzione al mondo della scuola e continuerà a sostenere iniziative comuni per la crescita dei nostri ragazzi.”