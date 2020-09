San Giovanni in Fiore: perseguita la collega, divieto di avvicinamento per un 48enne

I carabinieri di San Giovanni in Fiore hanno eseguito la misura cautelare sabato scorso nei confronti di un 48enne indagato per stalking e lesioni personali



SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Nella giornata di sabato i Carabinieri della stazione di San Giovanni in Fiore hanno eseguito la misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal Gip del Tribunale di Cosenza, nei confronti di un uomo di 48 anni, indagato per stalking e lesioni personali aggravate. La misura è stata eseguita in applicazione del “Codice Rosso”, la legge entrata in vigore poco più di un anno fa a tutela delle vittime di violenza domestica o di genere che oltre ad inasprire le pene ha attivato una sorta di corsia preferenziale per velocizzare l’iter procedimentale.

Le indagini, condotte dalla Procura di Cosenza, hanno preso il via dalla denuncia sporta poco prima di ferragosto dalla persona offesa, una donna di 58 anni, difesa in questa delicata vicenda dall’avv. Emiliano Iaquinta del Foro di Cosenza, a seguito di diversi episodi di molestie, minacce, pedinamenti ed appostamenti che hanno causato nella vittima, un perdurante stato di ansia e paura per la propria incolumità.

In un caso particolare, si è verificata una violenta aggressione fisica subita nei pressi degli uffici dove, vittima ed aggressore, svolgono la loro attività lavorativa. Il caso infatti non è relativo ad una relazione sentimentale ma riguarda due colleghi che condividono il medesimo ambiente lavorativo. Il 48enne non potrà pertanto avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa tenendosi, in ogni caso, ad una distanza non inferiore ai 300 metri dalla sua persona.