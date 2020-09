“Taglio dei parlamentari: Si o No?”, domani confronto a Belvedere Marittimo

L’associazione “La Riviera” ha promosso un confronto sul quesito del prossimo referendum costituzionale dal titolo “Taglio dei parlamentari: Si o No?”

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – L’associazione Culturale “La Riviera” ha promosso il dibattito denominato “Taglio dei parlamentari: sì o no?” che si svolgerà domani sera dalle ore 19 alle 20.30 all’Anfiteatro comunale di Belvedere Marittimo, salvo condizioni metereologiche avverse, e in tal caso l’evento sarà ospitato dal Museo del Mare (Via Capo Tirone). Il confronto, la cui realizzazione è stata resa possibile dalla collaborazione col Comune di Belvedere e con il sindaco Vincenzo Cascini, sarà moderato dall’avvocata Tiziana Forestieri e si prefiggerà l’obiettivo di esporre le argomentazioni a favore del sì e del no dell’imminente Referendum costituzionale dei prossimi 20 e 21 settembre. Le suddette ragioni saranno presentate da quattro esponenti istituzionali, due per ciascun comitato.

Interventi per il Si

Per il sì interverranno l’Onorevole Massimo Misiti, Deputato della Repubblica Italiana, Movimento 5 Stelle, chirurgo ortopedico di Cosenza, da quasi quindici anni colonna portante di un’associazione di volontariato attiva in Camerum, Eritrea, Tanzania e Sud America, e Gabriele Sangineto, Attivista Meetup “Amici di Beppe Grillo, Belvedere in MoVimento”, AttiVista dal 2013, ha avanzato diverse proposte e organizzato svariati convegni su Depurazione, Fondi europei, Referendum sulle trivelle e Referendum Costituzionale del 4 Dicembre 2016.

Interventi per il No

Per il no saranno presenti il Professore Walter Nocito, per i Referendari per il No, Coordinamento Calabrese, docente di Diritto Pubblico al Dispes dell’Unical e coordinatore del Master di Pubblica Amministrazione della Sssap, si occupa, inoltre, di istituzioni e governo territoriale, e Gennaro de Lucia, Coordinatore Provinciale Comitato NOstra, studente iscritto all’ultimo anno di Giurisprudenza presso l’Unical, appassionato e cultore del diritto costituzionale.

Il contributo di ciascuno ospite, e il conseguente botta e risposta tra i due comitati, darà, dunque, agli spettatori una quanto più chiara visione delle varie motivazioni esistenti a sostegno delle singole fazioni, affinché le operazioni di voto siano svolte con la maggiore consapevolezza e decisione possibile. Saranno, inoltre, presenti i saluti del Sindaco e del Presidente dell’Associazione, Raffaele Fiorentino. L’ingresso all’evento è, ovviamente, gratuito e aperto a chiunque voglia prendervi parte. È obbligatorio per tutti l’utilizzo delle mascherine. A tal proposito, l’Associazione s’impegna a favorire il corretto svolgimento dell’intera manifestazione, garantendo il rispetto di tutte le norme anti-Covid.