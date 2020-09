Il contagio in provincia di Cosenza: 130 positivi e 13 ricoverati all’Annunziata

Continuano a registrarsi nuovi contagi un pò da tutta la provincia così come i ricoveri all’Annunziata saliti a 13 nelle ultime ore. L’ultimo, riguarda un uomo residente a Buonvicino trasferito in terapia intensiva in gravi condizioni.

.

COSENZA – Si aggiornano costantemente i dati del contagio nelle provincia di Cosenza, così come il numero delle persone ricoverate all’Annunziata, dove ieri si è registrato a distanza di quasi 4 mesi un nuovo decesso che ha portato a 35 il numero totale delle vittime dall’inizio della pandemia. L’ultimo bollettino dell’Asp di Cosenza, aggiornato però alle 13 di ieri, riportava un totale di 117 persone positive in isolamento (di cui 97 asintomatiche e 20 con sintomi lievi), 11 ricoveri e 8 nuovi casi positivi accertati, cinque dei quali riconducibili al focolaio di Corigliano Rossano (dove i positivi sono saliti a 19 compresi tre ricoveri nel reparto di Malattie Infettive), un caso da rientro, due legati dal focolaio dalla Sardegna e un caso per il quale è in corso l’inchiesta epidemiologica.

Nelle ultime ore il dato delle persone ricoverate si è aggiornato ancora al rialzo arrivando a quota 13 dopo il ricovero di una persona proveniente da Mandatoriccio e di un cittadino residente a Buonvicino trasferito in gravi condizioni in terapia intensiva, come evidenziato dal sindaco Angelina Barbiero, che ha voluto informare la cittadinanza invitando tutti alla collaborazione e sottolineando che è stato già predisposto un programma di contenimento del virus. I familiari sono stati già posti in quarantena e si sta effettuando lo screening nei confronti delle persone venute a contatto con l’uomo che, dopo aver accusato gravi sintomi ed essersi recato a Belvedere nella clinica ex Tricarico, è stato poi trasferito con un ambulanza del 118 a Cosenza a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.

Un nuovo caso di contagio da covid-19 si è registrato a Trebisacce, ed è il secondo dall’inizio della pandemia. Il sindaco Franco Mundo con un messaggio ha sottolineato che “l’interessata, con tutti i propri familiari, sin da giovedì, aveva ricevuto la notifica di ordinanza di messa in quarantena. La stessa ha dichiarato di non aver avuto, nei giorni pregressi, contatti stretti con terze persone di Trebisacce. Con i responsabili ASP si provvederà a ricostruire, in ogni caso, la catena epidemiologica. Il contagio sarebbe avvenuto a seguito di rapporti con persone sue ospiti provenienti da altre regioni o presso un’attività commerciale sita fuori dal territorio Trebisacce.