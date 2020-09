San Nicola Arcella, ambientalisti denunciano: “tubo impianto fognario scarica nella baia”

“La condotta non doveva essere insabbiata alla giusta profondità? Cosa succederà di questa alla prossima mareggiata?”

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – “Sulla spiaggia Marinella, è bastato un po di mare agitato per riportare alla luce la condotta sottomarina del impianto di depurazione che scarica nella baia.” Così dichiara Italia Nostra – Sezione Alto Tirreno Cosentino in un post sulla pagina Facebook, documentando la condotta con un video. “Per una spiaggia così rinomata – si legge nel post – non è un bel vedere questo tubo dell’impianto fognario in bella mostra. Eppure, prima dell’estate la condotta , gravemente danneggiata da una forte mareggiata , era stata riparata con la sostituzione anche di un tratto di condotta che il mare aveva divelto e portato via. La condotta non doveva essere insabbiata alla giusta profondità? Cosa succederà di questa alla prossima mareggiata?”