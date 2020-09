Acqua, Sorical avvia i rilievi a Mendicino per potenziare l’Abatemarco

A renderlo noto è il sindaco di Mendicino, Antonio Palermo che sull’importanza degli interventi programmati sottolinea “sarà possibile eliminare per sempre il problema idrico”

MENDICINO (CS) – “In questi anni vista l’insufficienza di acqua proveniente dagli impianti di sollevamento di Sorical, in particolare “Caronte” e “Cozzo Muoio”, e il venir meno dei tre pozzi regionali presenti sotto la ex Comunità Montana, di cui da tempo ne funziona solo uno, che rifornivano tutte le zone nuove della nostra Città da Contrada Rosario fino ad arrivare a Candelisi e a Cappelli e Palagani, ho chiesto più volte a Sorical di intervenire per risolvere definitivamente il problema della carenza idrica”. A scrivere è il sindaco di Mendicino, Antonio Palermo che spiega come nel frattempo, il Comune si sia “impegnato a realizzare le proprie reti idriche, ridotte ad un colabrodo, e ad ammodernare i propri serbatoi. Esattamente come poi abbiamo fatto in questi anni nelle zone di Rizzuto, Centro Storico, Basso La Motta, Candelisi, San Paolo, Cappelli, fino ad arrivare a Tivolille, e come sta avvenendo ancora in questo periodo con i nuovi lavori idrici in corso a Tivolille e Pasquali, che riguardano in particolare Via della Concordia, Via Corialano Martirano, Via Domenico Martire, Via Leonardo da Vinci, Via Leonida Repaci, Via Carlo Levi, Via Mattia Preti. Da queste costanti e continue interlocuzioni e riunioni, Sorical ha deciso da qualche tempo di mettere in campo due importanti progetti per risolvere la problematica idrica per tutti i Comuni da essa serviti attraverso l’acquedotto Abatemarco”.

Il primo, definito “Progetto Abatemarco” – spiega Palermo – mira a potenziare le linee di distribuzione idrica nei Comuni ad esso afferenti, a cui la Regione negli anni scorsi ha destinato importanti risorse. Il secondo, il “Potenziamento Schema Idrico Abatemarco”, anch’esso già finanziato, ha l’obiettivo, invece, di raddoppiare la portata idrica dell’Abatemarco e, per quanto riguarda la nostra Città, di potenziare l’impianto di sollevamento di “Cozzo Muoio”, alle porte delle nostra Città e che serve attraverso i serbatoi “Cozzo Pirillo” e “Martirano” sia Mendicino che Castrolibero, passando così dall’attuale portata massima che oggi riceviamo di 19 litri al secondo ad una di almeno 30 litri al secondo. Ciò di fatto eliminerebbe per sempre il problema idrico a Mendicino, anche in periodi come questi in cui la forte siccità estiva ha ridotto al lumicino le attuali sorgenti”.

“E proprio in questi giorni – annuncia il primo cittadino – i tecnici incaricati da Sorical stanno realizzando sul nostro territorio i rilievi dei sottoservizi propedeutici a concludere il progetto esecutivo per poi appaltare questi fondamentali lavori che mi auguro possano realizzarsi e concludersi entro la prossima primavera. Di tutto ciò voglio ringraziare pubblicamente Sorical, dalla governance a tutta la sua struttura tecnica e amministrativa, per aver messo in campo in questi anni, anche su mia sollecitazione, queste importanti soluzioni strutturali. Ora chiedo ad essa, alla Regione Calabria e all’Autorità Idrica Calabrese di accelerare con la realizzazione di questi importanti finanziamenti e delle relative opere”.

Evitare gli sprechi

“Nel frattempo – conclude Antonio Palermo – avviso ancora una volta quei miei cittadini che vivono in alcune zone in cui si registra in alcune ore del giorno una minore portata idrica che ciò è causato dalla forte siccità di questo periodo estivo che sta interessando tutti i Comuni calabresi. E per tale motivo invito, dunque, per l’ennesima volta tutti i cittadini ad un consumo corretto della risorsa idrica. L’acqua pubblica non può essere assolutamente usata per innaffiare orti, giardini, prati inglesi o per riempire piscine. E chi dovesse commettere ciò sarà multato e segnalato all’autorità giudiziaria competente. I problemi, specie quelli atavici e complessi come quello idrico, non si risolvono con la bacchetta magica ma con un lavoro continuo e incessante, un risultato alla volta, passo dopo passo e in sinergia con gli enti e i soggetti sovraccomunali competenti, fino a giungere alla soluzione definitiva, come avvenuto in questi anni a Mendicino e come accadrà fino alla fine della mia sindacatura”.