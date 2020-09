Tenta di rubare un’auto e poi scaglia un bidone su un carabiniere. Arrestato 40enne a Marano Marchesato

L’uomo, con numerosi precedenti penali, è accusato dei reati di tentato furto aggravato, minaccia e resistenza ad un pubblico ufficiale

MARANO MARCHESATO (CS) – Il 40enne, pregiudicato, in compagnia di un complice, la sera del 31 agosto scorso, si è introdotto all’interno di una nota concessionaria di Marano Marchesato ed ha cercato di mettere in moto alcune autovetture custodite nell’area recintata dell’esercizio commerciale. In particolare, dopo avere trovato le chiavi nell’autorimessa ha tentato di asportare un Fiorino. Alcuni passanti, insospettiti dal comportamento del 40enne, hanno subito allertato i carabinieri, tramite il numero di emergenza 112, che giunti sul posto, hanno circondato l’area e rintracciato i due malfattori.

Il 40enne, alla vista dei militari, ha da prima tentato di non essere identificato e successivamente ha aggredito con minacce e spintoni gli uomini dell’Arma, arrivando a scagliare un bidone della spazzatura contro un carabiniere che tentava di fermarlo.

Dopo una breve colluttazione, l’uomo è stato tratto in arresto e trasportato in caserma. L’arrestato, su disposizione del pm di turno della Procura di Cosenza, è stato posto agli arresti domiciliari. La misura cautelare è poi stata convalidata dal giudice.