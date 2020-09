Frascineto, sindaco chiede lo sblocco delle risorse del bando Valorizzazione dei Borghi

Il Comune è destinatario di un cospicuo finanziamento di un milione e 488 mila euro, non si capisce quali siano i reali motivi perché appare tutto fermo

FRASCINETO (CS) – “Sbloccare, urgentemente, le risorse relative al bando Valorizzazione dei Borghi, Progetto Strategico dei Borghi della Calabria ed il Potenziamento dell’offerta turistica e culturale per i Comuni”. E’ questa la richiesta che il Sindaco di Frascineto, Angelo Catapano, indirizza al Presidente della Giunta Regionale della Calabria Jole Santelli e al suo Vice, Nino Spirlì, il cui Comune – ricorda – è già destinatario di un cospicuo finanziamento di un milione e 488 mila euro. Giusto decreto dirigenziale del 16 gennaio del 2020, aveva approvato una graduatoria provvisoria e ora – ammonisce-, non si capisce quali siano i reali motivi perché appare tutto fermo, atteso anche quando riporta la stampa locale, secondo i cui risulta tutto congelato, a fronte di un preciso impegno dell’Assessore Spirlì a rendere nell’immediatezza fruibili i fondi a suo tempo previsti. Anche alcune prese di posizioni ci preoccupano e impongono una definitiva chiarezza, anche al fine di evitare confusione tra i Comuni che aspetta-no di poter cantierizzare i lavori.

Avviare i nostri progetti – prosegue Catapano -, significa dare lavoro, creare un indotto, realizzare opportunità di sviluppo lontane da visioni assistenzialistiche e soprattutto dare a quanti amano la nostra terra il ritorno alla speranza, per tornare a intravedere un futuro positivo. La crisi che stiamo vivendo non ci permette di tergiversare e perderci in logiche che non hanno ragione di essere. Ma ancora sempre in ragione dell’emergenza, sarebbe auspicabile intervenire nelle varie fasi del bando, dalla fase progettuale fino a quella di collaudo e quindi rendicontazione, snellendo e semplificando i vari processi di gestione con enormi benefici in termini di tempi e costi. Alla luce delle argomentazioni sopra esposte rimaniamo in attesa di un urgente e positivo riscontro dichiarandoci sin d’ora, disponibili ad un incontro attraverso una nostra delegazione.

Oltre a questo dei borghi – evidenzia -, che rappresenta un punto di eccellenza della programmazione regionale e uno strumento innovativo, vi sono anche altre misure già con decreti attuati, che attendiamo di poter utilizzare. La nostra presa di posizione – conclude il primo cittadino di Frascineto -, è dettata solo ed esclusivamente da uno spirito costruttivo e di collaborazione, che deve intercorrere tra le istituzioni. Insieme si cresce e uniti crescono le nostre comunità, che ci hanno affidato l’onore di governare, ma anche di guidare i processi, che portino reale sviluppo in tutto il territorio della Calabria, ricco di risorse culturali e paesaggistiche.”