Morano, raccolta indumenti e accessori: implementata la rete di conferimento

Implementata la rete di raccolta indumenti e accessori usati. La notizia arriva direttamente dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Morano

MORANO CALABRO (CS) – Sono due i nuovi punti di conferimento: Via Suor Scolastica Pierina Visentin e Via San Giacomo e Filippo; più il potenziamento di un terzo blocco già esistente in Via Nicola De Cardona. Ad annunciarlo è l’assessore Francesco Soave che sin dalle prime luci dell’alba, è stato impegnato a sovrintendere i preliminari e la logistica per il posizionamento dei contenitori. Nel ringraziare la comunità per l’elevato senso civico dimostrato sinora fruendo di questo importante servizio, l’assessore Soave si è detto «soddisfatto di come l’utenza sappia ricorrere a questa forma di smaltimento alternativo, sintomo di una positiva evoluzione dei costumi e segnale di progresso».

«Chiediamo ancora uno sforzo ai cittadini – afferma l’esponente dell’esecutivo De Bartolo – e ci appelliamo alla responsabilità dei singoli affinché non si abbandonino rifiuti organici o d’altra natura nei pressi dei cassonetti i quali, vogliamo sottolinearlo, sono adibiti esclusivamente alla raccolta di indumenti e accessori usati. Si raccomanda, inoltre, di soprassedere al conferimento qualora i contenitori fossero momentaneamente pieni e in attesa d’esser svuotati. Tanto – conclude Soave – per il decoro del nostro meraviglioso borgo e uno sviluppo armonico e rispettoso dei luoghi».