Cassano, ordinanza del sindaco Papasso. Ingressi consentiti solo a chi si registra

Un’ordinanza firmata dal sindaco di Cassano Gianni Papasso che prevede la registrazione e prevede il tracciamento con la registrazione per chiunque arrivi nel territorio di Cassano allo Ionio.

.

CASSANO ALLO IONIO (CS) – “Ritengo necessario garantire un livello di attenzione e precauzione elevato, attraverso il tracciamento delle persone in arrivo nel comune di Cassano, e, per questo ho disposto l’obbligo di comunicazione degli arrivi, anche per soggiorni temporanei, alla Polizia Locale al numero 0981/780220, o con PEC all’indirizzo [email protected], oppure attraverso il sito del comune nella sezione “ingressi Covid”. Ovviamente ho ribadito il divieto di assembramento e l’obbligo di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene e del distanziamento interpersonale. Confido nel senso civico e di responsabilità di ciascuno”.

Questa la motivazione che ha spinto il sindaco di Cassano Gianni Papasso ad emettere l’ordinanza che regolamenta lo spostamento delle persone fisiche nel territorio di Cassano e dispone il tracciamento di chiunque faccia ingresso nel territorio comunale anche per brevi soggiorni, dopo che negli ultimi giorni nel comune si sono registrati 7 nuovi contagi (solo ieri sono stati 12 in totale in tutto il distretto dello Ionio).