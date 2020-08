Altra giornata di fuoco nel cosentino. Fiamme a San Fili e a ridosso della 107 a Rende

Una vera e propria piaga quella degli incendi che continuano a devastare diversi comuni del cosentino. Ultimi in ordine di tempo quelli divampati nei territori di Luzzi, Saracena, Montalto e oggi a San Fili e Rende in Contrada Cutura con le fiamme a ridosso della statale 107

.

COSENZA – Il cosentino continua a bruciare. Non si arrestano gli incendi che da giorni continuano a divampare un pò ovunque e divorare ettari ed ettari di macchia mediterranea. Ieri la giornata più difficile a causa di alcuni vasti roghi divampati soprattutto nei territori di Luzzi, Sarancena, Montalto Uffugo e sulle montagne della catena costiera nei pressi del valico della Crocetta. Per tutto il giorno e tutta la notte le fiamme hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco, tempestati dalle telefonate di richieste d’intervento di cittadini preoccupati, oltre ai volontari della protezione civile e gli uomini di calabria verde. Le maggiori preoccupazioni ieri sera nel comune di Luzzi per un grosso incendio che per tutto il giorno e tutta la notte ha interessato Contrada Serra Casino e Contrada Pezze. Solo all’alba le fiamme sono state domate. A Montalto Uffugo, invece, è andata in fiamme una vasta zona collinare in Via Salerni mentre a Saracena il vasto incendio ha interessato la zona dell’ex convento dei Cappuccini.

E oggi la situazione non sembra essere migliore, con nuovi incendi divampati un pò ovunque. In particolare, quello che desta più attenzione, scoppiato nella tarda mattinata, interessa la zona montuosa nel comune di San Fili. Per domare le fiamme, è stato richiesto l’intervento di un canadair che sta operando dal primo pomeriggio. Più giù le fiamme stanno interessando anche una zona collinare tra Rende e Arcavacata mentre una sqaudra dei vigili del fuoco è dovuta intervenire in Contrada Cutura per spegnere le fiamme che stavano bruciano la fitta vegetazione proprio a ridosso della carreggiata della Statale 107 letteralmente invasa dal fumo. Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale e dai carabinieri. Un altro rogo è stato invece segnalato sempre nella zona tra Luzzi e Bisignano.