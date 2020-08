Annullata la Fiera di Cassano allo Ionio. Papasso: “momento difficile”

A dare l’annuncio è il sindaco della cittadina ionica, Gianni Papasso che ha deciso di annullare la storica fiera a causa del coronavirus

CASSANO ALLO IONIO – Troppo alto il rischio di contagi in luoghi affollati, dunque, il primo cittadino del comune sullo Jonio cosentino ha deciso di annullare la tradizionale fiera. “Vi comunico che purtroppo, considerata la grave emergenza epidemiologica che stiamo vivendo e anche alla luce dei recenti casi positivi che si sono registrati nel nostro Comune, si è deciso di non autorizzare la fiera di Cassano, al fine di evitare pericoli e assembramenti, in un’ottica prudenziale e di prevenzione”. Lo annuncia il sindaco di Cassano all’Ionio (Cosenza), Gianni Papasso, in riferimento all’appuntamento fieristico che doveva tenersi nella città della Sibaritide. “È un momento difficile e non possiamo, mai come adesso – conclude Papasso – abbassare la guardia”.