Corigliano-Rossano, positivo al covid il consigliere Raffaele Vulcano “sto bene”

Lo stesso Vulcano ne ha dato notizia con un post sulla sua pagina Facebook “vorrei rassicurare tutti gli amici sul mio stato di salute. Sto bene ed attualmente sono in isolamento domiciliare per come concordato con la locale ASP”

.

CORIGLIANO – ROSSANO – Nuovo caso di coronavirus a Corigliano-Rossano. Non si tratta della persona tornata in autobus da Roma. A tal proposito la task force è al lavoro per rintracciare i passeggeri che hanno viaggiato con l’uomo, ma del consigliere comunale Raffaele Vulcano risultato positivo al Covid e si trova in isolamento domiciliare ed è asintomatico. Lo stesso Vulcano, in quota all’UDC e subentrato a Giuseppe Graziano, ne ha dato notizia sulla sua pagina Facebook “ho contratto il Covid, vorrei rassicurare tutti gli amici che in questo momento numerosi mi stanno contattando sul mio stato di salute. Sto bene ed attualmente sono in isolamento domiciliare per come concordato con la locale ASP, già da stamattina i diretti contatti riconducibili alla mia persona si sono sottoposti, come da protocollo, all’esecuzione di tamponi presso i locali dell’Asp ciò al fine di mappare al meglio la situazione. Spero tutto questo possa finire nel minor tempo possibile. Nel frattempo raccomando a tutti prudenza ed il fondamentale rispetto delle regole. Invito altrettanto chiunque è venuto in contatto con me di recente a stare tranquilli perché al momento non c’è un pericolo di contagio”. Vulcano ha riferito di non aver frequentato locali della movida o luoghi affollati, né è stato in vacanza in altre località ma solo di aver fatto ogni tanto qualche passeggiata e la vita di tutti i giorni.

Il sindaco Flavio Stasi ha mandato un messaggio di sostegno con un “in bocca al lupo per una veloce guarigione, forza Raf!” invitando anche lui tutti i cittadini ad una maggiore attenzione ed al rispetto delle basilari norme anti-covid. Intanto il dipartimento prevenzione sta già effettuando tutte le verifiche necessarie per accertarsi che non ci siano ulteriori contagi.