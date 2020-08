Papasso scrive ad Anas: “semaforo al bivio degli Stombi obsoleto, serve rotatoria”

Il sindaco di Cassano allo Jonio chiede che il semaforo venga sostituito con una più funzionale e sicura rotatoria

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Gianni Papasso ha scritto all’Anas chiedendo la sostituzione del semaforo del Bivio degli Stombi, ormai obsoleto e inadeguato, con una più funzionale e sicura rotatoria che renderebbe la circolazione più sicura e scorrevole, in un tratto di strada in cui “accadono pericolosi e gravi incidenti e si verificano code chilometriche, con grande disagio per gli automobilisti”

Secondo il sindaco si tratta “di uno snodo di traffico intenso, che conduce al Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, al Parco Archeologico di Sibari e alle principali località di villeggiatura, non solo del Comune di Cassano All’Ionio, quali Marina di Sibari e Laghi di Sibari, ma dell’intero comprensorio, essendo di passaggio, soprattutto per chi proviene dall’autostrada, sia in direzione Corigliano-Rossano-Crotone che Taranto”.

“Numerose sono le proteste degli automobilisti, che lamentano una inidonea programmazione dei tempi di attesa rispetto al traffico veicolare che transita, per cui, soprattutto nella direzione proveniente dallo svincolo autostradale di Sibari, si formano code interminabili, anche di mezzi pesanti”. “Già tempo fa – afferma ancora il sindaco Papasso – avevamo presentato una richiesta per la sostituzione del semaforo con una rotatoria, che renderebbe la circolazione più sicura e scorrevole. Chiediamo, oggi, ancora una volta, una soluzione definitiva alla problematica, da svilupparsi nei programmati lavori che interesseranno il tratto finale della SS 534 di ‘Cammarata e degli Stombi’ e lo snodo stradale per Corigliano Rossano. Fondamentale è anche la risoluzione della problematica per l’accesso al Parco Archeologico della Sibaritide”.

“Ribadiamo, per come già fatto nella nostra precedente richiesta del 2016, che attualmente l’accesso all’area archeologica, direttamente dalla Statale 106 bis, risulta scomodo e poco sicuro. Infatti, al momento, si può accedere al Parco solo provenendo da Cassano, mentre per andare via si deve proseguire obbligatoriamente in direzione Corigliano per vari chilometri prima di poter tornare indietro. Non è possibile, quindi, accedere al Parco da Corigliano, né andare via ritornando verso Cassano”.

“Vista l’importanza del Parco Archeologico di Sibari e il peso degli interventi eseguiti ed in programma per il suo rilancio – conclude il sindaco Papasso – è indispensabile, soprattutto per ragioni di sicurezza, realizzare accessi comodi e sicuri, in modo da evitare che vengano commesse infrazioni a discapito della sicurezza stradale. Invitiamo, pertanto, la Regione Calabria, che ci legge per conoscenza, a fare propria la nostra richiesta, che riteniamo di fondamentale importanza per l’intera Sibaritide”.