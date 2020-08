Grisolia: due ragazze positive dopo una grigliata, tamponi sui contatti

Le due giovani ora sono in quarantena dopo essere risultate positive al Covid 19. Si è in attesa di conoscere l’esito di altri tamponi

COSENZA – Una grigliata tra amici a Grisolia, centro del tirreno cosentino, si è trasformata in un “cluster Covid” che al momento fa registrare la positività al coronavirus di due ragazze residenti in Lombardia, che si trovano ora in quarantena. La task force dell’Azienda sanitaria di Cosenza ha subito avviato l’indagine epidemiologica e ha effettuato già una quarantina di tamponi sui ragazzi che hanno partecipato alla serata e sui loro familiari. Di questi, una ventina sono risultati negativi, mentre altri test devono ancora essere processati e si è in attesa del risultato. A preoccupare sono i test eseguiti su ragazzi che hanno avuto contatti stretti con le due giovani, i cui esiti saranno forniti nelle prossime ore.